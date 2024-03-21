Орбан поздравил Путина с победой на выборах

Премьер Венгрии Орбан поздравил президента России Путина с победой на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил в письме Владимира Путина с победой на президентских выборах, прошедших с 15 по 17 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Орбан заверил Путина, что сотрудничество Москвы и Будапешта «основано на взаимном уважении», что позволяет обсуждает самые важные вопросы в условиях «сложной геополитической ситуации». Кроме того, он добавил, что поддержание обеими сторонами диалога является неотъемлемым условием завершения конфликта на Украине.