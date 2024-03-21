Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 21 марта 2024Россия

Петербуржец хотел проучить соседку струей из баллончика и покалечил чужих детей

Житель Колпино хотел проучить соседку струей из баллончика и покалечил детей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Колпинского района Санкт-Петербурга хотел проучить соседку струей из перцового баллончика и покалечил чужих детей. Об этом сообщила «Фонтанка».

Звонок в дверь квартиры 47-летней жительницы девятиэтажки на Заводском проспекте раздался накануне ночью. На пороге оказался 37-летний сосед. Мужчина с порога начал предъявлять претензии, затем он достал баллончик и пустил струю в лицо 14-летнего сына женщины. Последняя не поняла, что произошло, поскольку была нетрезва.

В экстренные службы обратилась другая горожанка, проживающая в том же доме. Она разъяснила, что ее 13-летней дочери также потребовалось помощь медиков — у девочки диагностировали контактный дерматит. У мальчика химический ожог кожи. Обоих детей после осмотра отпустили.

Прибывшие по вызову в многоэтажку полицейские поговорили с жильцами, но мужчину с баллончиком дома не обнаружили — дверь в его квартиру никто не открыл.

Ранее сообщалось, что в Москве трое молодых людей напали с газовым баллончиком на 17-летнего подростка. Их удалось задержать и доставить в полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      53-метровую скважину пробурили до застрявших в Приамурье горняков. Под завалами 15 человек, с ними нет связи трое суток

      Сотрудники ФСИН сожгли исправительную колонию общего режима

      В стране НАТО уровень угрозы терроризма повысили почти до максимума

      Глава МИД Швеции связал вступление в НАТО с конфликтом на Украине

      Врач заявила о появлении жира на животе из-за исключения одного типа продуктов

      В Тихом океане обнаружили неизвестные скопления пластика

      Бельгия поддержала использование российских активов для покупки оружия Украине

      Украина вновь атаковала обстрелянный днем ранее российский поселок

      Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в платье без бюстгальтера

      На Камчатке возбудили дело против организаторов тура на Красноармейский перевал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше