Петербуржец хотел проучить соседку струей из баллончика и покалечил чужих детей

Житель Колпино хотел проучить соседку струей из баллончика и покалечил детей

Житель Колпинского района Санкт-Петербурга хотел проучить соседку струей из перцового баллончика и покалечил чужих детей. Об этом сообщила «Фонтанка».

Звонок в дверь квартиры 47-летней жительницы девятиэтажки на Заводском проспекте раздался накануне ночью. На пороге оказался 37-летний сосед. Мужчина с порога начал предъявлять претензии, затем он достал баллончик и пустил струю в лицо 14-летнего сына женщины. Последняя не поняла, что произошло, поскольку была нетрезва.

В экстренные службы обратилась другая горожанка, проживающая в том же доме. Она разъяснила, что ее 13-летней дочери также потребовалось помощь медиков — у девочки диагностировали контактный дерматит. У мальчика химический ожог кожи. Обоих детей после осмотра отпустили.

Прибывшие по вызову в многоэтажку полицейские поговорили с жильцами, но мужчину с баллончиком дома не обнаружили — дверь в его квартиру никто не открыл.

Ранее сообщалось, что в Москве трое молодых людей напали с газовым баллончиком на 17-летнего подростка. Их удалось задержать и доставить в полицию.