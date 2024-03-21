Под Москвой 15-летняя школьница спасла всю семью во время пожара

МК: в подмосковном Дмитрове школьница спасла всю семью во время пожара

В подмосковном Дмитрове 15-летняя школьница спасла всю семью во время пожара. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По сведениям МК, девочка находилась в своей комнате и почувствовала едкий запах дыма. Открыв дверь комнаты, она увидела, что горит коридор и огонь уже подбирается к входной двери. Школьница тут же бросилась к окну, высунула голову и позвонила в службу спасения, после чего начала будить родных.

Родителям удалось выбраться из квартиры, а девочка вылезла на балкон, затем разбила руками окно в зал, потому что дверь была закрыта изнутри, и стала вытаскивать младшую сестру.

Вскоре приехали пожарные и начали тушить квартиру, вытащили из нее полуживую девочку и передали врачам, а школьницу сняли через балкон. Выяснилось, что возгорание в квартире могло произойти из-за непотушенной сигареты.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области женщина в последний момент спасла школьницу из-под поезда.