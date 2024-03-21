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16:55, 21 марта 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии потребовала ограничить экспорт технологий в Россию

Премьер Эстонии Каллас потребовала от ЕС ограничить экспорт технологий в Россию
СюжетСанкции против России:
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Eero Vabamagi / imago-images.de / Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас потребовала от Евросоюза (ЕС) ограничить экспорт технологий в Россию. Слова политика приводит РИА Новости.

«Мы должны продолжить расширение санкций, в частности, ограничить экспорт технологий в Россию и ввести более высокие импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из РФ», — заявила премьер.

Каллас рассказала и о необходимости укрепления оборонной готовности Евросоюза и выпуска оборонных облигаций для частных предприятий.

«На карту поставлено будущее архитектуры безопасности не только Украины, но также Европы и всего мира», — заключила премьер.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал условие остановки санкционной войны против России. По его словам, Евросоюз должен продолжить усиливать политику санкций, пока Россия «не остановит свою агрессию».

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      Валентин Карант
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