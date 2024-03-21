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14:26, 21 марта 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии заявила о своем политическом суициде

Премьер Эстонии Каллас заявила, что вынуждена совершать политический суицид

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вынуждена совершать политический суицид, принимая меры внутри страны, направленные на инвестирование в оборону. Об этом она рассказала в интервью изданию EUobserver.

«Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет выбора», — сказала Каллас. EUobserver отмечает, что премьер повысила налоги для покрытия потребностей эстонской обороны.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна продолжит подготовку к возможному нападению России. Как он утверждал, Таллин не отступит от идеи создания линии обороны, которая подразумевает в том числе строительство 600 бункеров на границе с РФ.

В марте Каллас на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем предложила тратить часть ВВП Германии на Киев. «Эстония ежегодно выделяет 0,25 процента ВВП на военную помощь Украине», — обратила внимание премьер. Она добавила, что на встрече также обсуждалась необходимость увеличения инвестиций в оборону Европейского союза.

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