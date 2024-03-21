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16:42, 21 марта 2024Культура

Рэперша Карди Би рассказала о страданиях из-за хейтеров

Рэперша Карди Би заявила, что была готова бросить музыку из-за хейтеров

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) в шоу 360 with Speedy, доступном на YouTube-канале Complex, рассказала о влиянии хейтеров на ее жизнь.

Артистка призналась, что злопыхателям удалось оказать сильное негативное влияние на ее психику. «Я чувствовала, что потеряла себя. Все эти комментарии: "Она боится выпускать альбом, боится записывать музыку"», — поделилась исполнительница, подчеркнув, что была на грани того, чтобы бросить музыку. На тот момент артистка не выпускала новых альбомов с 2018 года.

Рэперша также вспомнила момент, когда папарацци сняли ее с мужем, хип-хоп-исполнителем Оффсет (Offset, Киари Кендрелл Сифус). Тогда хейтеры заявляли, что Карди Би сделала ринопластику, однако, по словам артистки, она закрывала на кадрах лицо из-за смазанной красной помады.

Ранее Карди Би назвала причину нежелания работать над совместным фитом с певицей Рианной. По мнению рэперши, у артисток разные стили, а предлагать Рианне треки, которые ей не подойдут, она не хочет.

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      Варвара Кошечкина
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