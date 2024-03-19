Карди Би назвала причину своего нежелания сделать фит с Рианной

Карди Би заявила, что не работает над фитом с Рианной из-за разных стилей певиц

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би назвала причину своего нежелания работать над совместным фитом с певицей Рианной. Об этом она сообщила в подкасте MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME, доступном на YouTube.

По мнению рэперши, у артисток разные стили, а предлагать Рианне треки, которые ей не подойдут, она не хочет. Карди Би добавила, что ей нравится музыка коллеги, однако пока она не работает в этом стиле.

«Я звучу глупо, пытаясь так петь и создавать подобную ​​музыку. Так что если я когда-нибудь напишу идеальный трек, то с нетерпением подумаю: "Эта песня ей понравится". Я не хочу предлагать ей что-то типа: "Что это за фигня? Убери ее от меня"», — призналась рэп-исполнительница.

Ранее рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) рассказал, что его возлюбленная Рианна выпустит новый альбом впервые за восемь лет.