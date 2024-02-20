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23:51, 20 февраля 2024Культура

Рианна выпустит новый альбом впервые за восемь лет

Рэпер A$AP Rocky: Рианна выпустит новый альбом впервые за восемь лет
Рианна

Рианна. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) рассказал, что барбадосская певица Рианна выпустит новый альбом. Об этом сообщает People.

По словам музыканта, в настоящее время исполнительница работает над первым за восемь лет музыкальным альбомом. Последний она выпустила в 2016 году.

В декабре сообщалось, что Рианна появилась на публике в роскошных украшениях за 10,6 миллиона рублей. Тогда артистка пришла на вечеринку, которая была посвящена запуску новой коллекции спортивной обуви Fenty x Puma Creeper Phatty в Лос-Анджелесе.

В мае 2022 года Рианна родила первенца, которого назвали в честь лидера группы Wu-Tang Clan, рэпера RZA. На протяжении года певица и рэпер A$AP Rocky держали имя сына в секрете. В августе 2023 года у пары появился второй сын, которого назвали Райот Роуз (Riot Rose).

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      Марина Совина
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