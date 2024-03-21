Рогов сообщил об охоте ВСУ на население Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении начали охоту на население, получив большое количество беспилотников. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Украинские боевики на Запорожском фронте получили крупную партию дронов и начали охоту за мирным населением в прифронтовых районах», — сказал он.
Рогов добавил, что одним из последних случаев стала атака ВСУ на фермера, работавшего в поле на тракторе. Он был ранен и госпитализирован, уточнил глава движения «Мы вместе с Россией».
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские силы увеличили число FPV-дронов на сватовско-кременском направлении. По его словам, на некоторых участках фронта было зафиксировано трехкратное увеличение. Марочко объяснил это ростом поставок Запада и благоприятными погодными условиями.