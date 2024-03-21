Рогов: ВСУ начали охоту на жителей с помощью дронов на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении начали охоту на население, получив большое количество беспилотников. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские боевики на Запорожском фронте получили крупную партию дронов и начали охоту за мирным населением в прифронтовых районах», — сказал он.

Рогов добавил, что одним из последних случаев стала атака ВСУ на фермера, работавшего в поле на тракторе. Он был ранен и госпитализирован, уточнил глава движения «Мы вместе с Россией».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские силы увеличили число FPV-дронов на сватовско-кременском направлении. По его словам, на некоторых участках фронта было зафиксировано трехкратное увеличение. Марочко объяснил это ростом поставок Запада и благоприятными погодными условиями.