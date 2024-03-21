Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?

Массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000 начался в РФ с февраля 2024 года

В России наладили массовое производство трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Их выпуск в новом объеме запустили с февраля 2024 года. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Выпуск авиабомб идет на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Именно туда на днях прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он проинспектировал производство бомб, а также артиллерийских и танковых снарядов различного калибра.

На предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000 Минобороны России

По словам Шойгу, также был расширен перечень производимых артснарядов, а объем выпуска современных артиллерийских и авиационных средств поражения по сравнению с 2023 годом увеличился в пять раз. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подобных результатов удалось достигнуть благодаря расконсервации производственных мощностей и модернизации производственных линий современным оборудованием, а также техническому перевооружению.

Завод в Нижегородской области заработал в три смены

Как доложили в Минобороны, на заводе в Нижегородской области проведена большая работа по реконструкции и модернизации производственных площадей. В общем счете после выполнения соответствующих мероприятий в строй было введено более 45 тысяч квадратных метров рабочих площадей.

Большинство участков оборонного предприятия сейчас работают круглосуточно, сотрудники трудятся по трехсменному графику. За два года рабочих стало на 1,1 тысячи человек больше. В ведомстве подчеркнули, что за этот период на заводе повысили тарифные ставки и оклады, а также изменили систему премирования. В связи с этим зарплата трудящихся возросла в среднем на 20 процентов.

Что известно про ФАБ-3000

ФАБ-3000 — фугасная авиабомба, разработанная еще во времена СССР, является одной из самых разрушительных на сегодняшний день авиационных средств поражения. ФАБ-3000 предназначена для поражения разных типов сооружений, укрытий (включая бетонные) и укрепленных промышленных объектов. Бомба весит около трех тонн, при этом вес взрывчатки составляет почти половину — около 1400 килограммов, — ее метание осуществляется с высоты до 16 километров, скорость полета может достигать 1200 километров в час.

Фугасные бомбы ФАБ-3000 были приняты на вооружение после Великой Отечественной войны наряду с боеприпасами калибра 100, 250, 500, 1500, 5000 и 9000 килограммов. В то время супербомбы больших калибров в основном предназначались для действия по крупным морским кораблям, однако применение ФАБ-1500 также допускали в отношении промышленных объектов, плотин и подземных сооружений. Известно о случаях применения тяжелых фугасных бомб в ходе афганской войны. Так, радиус летального поражения ударной волной ФАБ-3000 не превышал 39 метров. Противник в радиусе до 158 метров получал контузии с кровотечением из носа и ушей.

При взрыве ФАБ-3000М остаются полностью разрушенные сооружения в круге диаметром около 35 метров. Носитель ФАБ-3000 и ФАБ-5000 — дальний бомбардировщик Ту-22М3 еженедельник Минобороны «Звезда»

О планах Воздушно-космических сил России по применению фугасных авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-5000М стало известно в сентябре 2022 года. Отмечалось, что пятитонная авиабомба может быть сброшена с высоты 15 тысяч метров при скорости полета 1200 километров в час. Цели ФАБ-5000М — особо прочные объекты, как над землей, так и под ней. Что касается их меньших собратьев — полуторатонной управляемой авиабомбы УПАБ-1500Б и ее планирующего аналога — их применяют на Украине.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отмечал, что они очень эффективны и помогают ВС России спасать российские самолеты. Он привел мнение американских журналистов, что именно планирующие бомбы мешали успешному проведению контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). На Западе считают, что ВСУ плохо оснащены для борьбы с российскими планирующими бомбами. Украинские командиры уверены, что единственным ответом на них могут стать военные самолеты.

В России предрекли конец пехоты ВСУ из-за ФАБ-3000

Тем временем военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал начало массового производства ФАБ-3000. Он обратил внимание на мощь российской авиабомбы и возможные последствия от ее применения в зоне специальной военной операции. По его мнению, ФАБ-3000 вполне может стать концом пехоты ВСУ.

Если бомба ФАБ-500 стала кошмаром для пехоты ВСУ, ФАБ-1500 называют дьяволом, то ФАБ-3000 будет концом пехоты ВСУ, которая попадется ей под руку. Препятствий для нее не существует Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Эксперт отметил, что фугасная трехтонная авиабомба может обходить любые препятствия. В том числе ФАБ-3000 сможет разрушить бетонные сооружения, закопанные глубоко в землю.