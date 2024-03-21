Россияне массово пожалели о ремонте

«Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами»: многие россияне пожалели о ремонте

Многие россияне пожалели, что затеяли ремонт у себя в доме или квартире. В этом признались участники совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Специалисты опросили более 3500 россиян старше 18 лет и выяснили, что 47 процентов опрошенных оказались недовольны срывом сроков работ, а 38 процентам не понравился конечный результат. Столько же участников исследования (38 процентов) отметили, что не уложились в запланированный бюджет.

Около 32 процентов респондентов пожаловались на грязь и пыль, а 28 процентов потратили много сил на ремонт. Четверти россиян (25 процентам) пришлось конфликтовать из-за строительных работ с соседями, партнером, друзьями или родственниками. Еще 17 процентов столкнулись с мошенниками.

37 процентов россиян собираются переделать непонравившийся ремонт, но не в ближайшее время. Другие 23 процента опрошенных планируют скоро начать новые работы, а 40 процентов не собираются ничего менять. При этом 39 процентов респондентов рассчитывают на собственные силы, 29 планируют нанять профессионального специалиста, 11 процентов обратятся к услугам подрядчика, а 7 процентов позовут делать ремонт друзей и родственников.

Ранее россияне признались, что не готовы сильно тратиться на ремонт. Так, 52 процента респондентов, которые собираются делать ремонт в 2024 году, рассчитывают потратить около 100 тысяч рублей.