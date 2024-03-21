Россиянин надругался над малолетним сыном в туалете торгового центра

В Ленобласти мужчина надругался над 6-летним сыном в туалете ТЦ, возбуждено дело

Житель Ленинградской области надругался над малолетним сыном в туалете торгового центра (ТЦ). Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, все произошло в декабре 2023 года в Кингисеппе. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Мужчину задержали 20 марта, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Известно, что ранее он был судим за взяточничество.

Ранее Симоновский районный суд Москвы приговорил 44-летнего мужчину к 8,5 года лишения свободы за изнасилование знакомой в продуктовом магазине. Свою вину он не признал.