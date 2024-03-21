Россиянка описала Узбекистан словами «туристок не воспринимают как женщин»

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала, как местные жители относятся к туристам. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметила искреннее радушие и гостеприимство узбекистанцев. По ее словам, люди в этой стране интересуются приезжими, с радостью помогают им, угощают и зовут в гости.

«Туристок в Узбекистане не воспринимают как женщин, — такими словами описала россиянка свои впечатления. — Они подруги, сестры, бесполые существа». Блогерша объяснила это тем, что в Узбекистане принято жениться только на местных девушках.

Она добавила, что россиян в этой стране любят и считают братьями. Российские женщины же вызывают у мужчин уважение и восхищение, потому что они сами зарабатывают и путешествуют.

Другая тревел-блогерша призвала туристок остерегаться красивых мужчин в Узбекистане. По ее словам, они умеют делать комплименты и всегда рады помочь.