Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:51, 21 марта 2024Путешествия

Россиянка описала Узбекистан словами «туристок не воспринимают как женщин»

Фото: Katja Kreder / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала, как местные жители относятся к туристам. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметила искреннее радушие и гостеприимство узбекистанцев. По ее словам, люди в этой стране интересуются приезжими, с радостью помогают им, угощают и зовут в гости.

Материалы по теме:
«Идем на Восток» В какие новые страны россияне смогут поехать в 2024 году и почему в них стоит побывать?
«Идем на Восток»В какие новые страны россияне смогут поехать в 2024 году и почему в них стоит побывать?
8 января 2024
Какие страны открыты для россиян в 2024 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
Какие страны открыты для россиян в 2024 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
8 февраля 2024

«Туристок в Узбекистане не воспринимают как женщин, — такими словами описала россиянка свои впечатления. — Они подруги, сестры, бесполые существа». Блогерша объяснила это тем, что в Узбекистане принято жениться только на местных девушках.

Она добавила, что россиян в этой стране любят и считают братьями. Российские женщины же вызывают у мужчин уважение и восхищение, потому что они сами зарабатывают и путешествуют.

Другая тревел-блогерша призвала туристок остерегаться красивых мужчин в Узбекистане. По ее словам, они умеют делать комплименты и всегда рады помочь.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский чиновник оскорбил спецпредставителя Китая. Почему глава СНБО Данилов перешел на нецензурную брань?

      В России допустили появление войск БПЛА

      Россиянам рассказали об изменениях правил сдачи экзаменов на права с 1 апреля

      Названы способы бюджетно обновить ремонт в доме

      Прокурор попросил арестовать актера Кологривого на 15 суток

      В Киеве сообщили о третьей за 20 минут серии взрывов

      Власти Киева рассказали о последствиях взрывов

      В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС дронами и ракетой

      Парень пошутил об экс-подруге на свидании и столкнулся с неприятным последствием

      Названы главные покупатели удобрений у России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше