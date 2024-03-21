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17:47, 21 марта 2024Силовые структуры

Россиянка разбила молотком машину начальника и витрины в его магазине

В Новой Москве девушка разбила молотком машину начальника и витрины его магазина

Кадр: РЕН ТВ

В Новой Москве девушка разбила молотком машину начальника и витрины в его магазине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Это случилось вечером 19 марта в ЖК «Скандинавия». Пострадавший обратился в полицию. Он заявил, что от действий его сотрудницы пострадали витрины торговой точки, а также лобовое и боковое стекла автомобиля. Силовики проводят проверку и устанавливают сумму ущерба.

Ранее в Москве двое местных жителей устроили конфликт, переросший в драку. В результате топором и бейсбольной битой были повреждены их автомобили.

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