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03:41, 21 марта 2024Мир

Российское посольство посоветовало Австралии заняться собственными проблемами

Посольство России порекомендовало Австралии сосредоточиться на своих проблемах

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Российское посольство в Австралии прокомментировало в Telegram отказ министерства иностранных дел и торговли страны признавать результаты президентских выборов в РФ. Дипломаты посоветовали австралийским политикам обратить внимание на проблемы своего государства, а не ставить под сомнение демократичность выборов на территории России.

Диппредставительство указало, что в РФ, в отличие от «либеральных демократий» наподобие Австралии, возглавить страну можно лишь при поддержке граждан, а риторика Канберры «оскорбительна» для миллионов россиян, проголосовавших на выборах.

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«Призываем австралийских политиков сосредоточиться на проблемах собственной страны. Здесь есть над чем поработать, особенно в свете международных обязательств Канберры в области свобод и прав человека», — говорится в публикации посольства.

Ранее министерство иностранных дел Польши заявило, что президентские выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными. Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, выборы проводились «на временно оккупированных территориях Украины», что представляет собой нарушение международного права.

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      Маргарита Пименова
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