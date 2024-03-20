«Они не понимают, с кем имеют дело». Путин призвал противников России оставить попытки запугать россиян

Путин: противники достигают противоположного результата, запугивая россиян

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил, что противники достигают прямо противоположных результатов, пытаясь запугать россиян.

То, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожидаемому, вот и все. Они не понимают, с кем имеют дело Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что Россия является сообществом людей с общими целями. По его словам, в стране есть общая культура, которая объединяет всех граждан, вне зависимости от этнической принадлежности и религиозных особенностей.

Наш противник кого решил запугать? Русский народ, многонациональный народ России? Не было такого никогда и никогда не будет Владимир Путин президент России

Ранее Путин выступил на коллегии ФСБ дал ведомству особое поручение: он приказал «искать предателей» и поименно наказывать их без срока давности. По словам политика, все попытки прорыва на территорию России провалились.

Он также заявил, что за действиями подобных групп стоят западные страны, которые поощряют агрессию против России.

Президент призвал к совместным усилиям ради интересов России

Путин указал, что политическому руководству России необходимо прилагать совместные усилия ради интересов страны, обновлять подходы к решению задач, чтобы народ видел заинтересованность на всех уровнях.

Это очень важно. Может что-то не получиться. Но когда люди наши видят, что все уровни власти работают честно, напряженно, стараются изо всех сил решить задачи и проблемы людей, многое простят, на многое посмотрят так благородно Владимир Путин президент России

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер отметил, что переизбрание президента России Владимира Путина по итогам президентских выборов показало, что граждане России доверяют государственной системе страны.

Путин описал жизнь россиян фразой «много всякой дури»

Президент описал жизнь россиян фразой «есть еще много всякой дури и несправедливости». Он призвал лидеров фракций к активной работе, отметив, что почивать на лаврах нельзя.

У нас еще в жизни наших людей очень много всякой дури и несправедливости. Начиная от самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что вот все это прошло, теперь мы сядем, рассядемся, как обычно, и будем там функционировать. Нет. Я вас прошу на это обратить внимание Владимир Путин президент России

Глава государства отметил важность объединения усилий для работы в интересах государства. Он также выразил надежду на конструктивную работу с парламентом, признав, что споры неизбежны.

Действующий президент набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Для Путина этот срок на посту лидера страны станет пятым по счету.