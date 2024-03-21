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12:02, 21 марта 2024Россия

Семья пропавшей в Дагестане студентки обратилась к возможным похитителям

Семья пропавшей в Дагестане студентки предложила 5 млн возможным похитителям

Кадр: Telegram-канал RO.TODAY

Семья 22-летней студентки из Ростова-на-Дону, пропавшей более месяца назад во время соревнований в Дагестане, предложила пять миллионов рублей возможным похитителям девушки. С таким обращением выступила мать россиянки, передает портал 161.ru.

Женщина заверила, что готова отдать все денежные средства для получения сведений об исчезнувшей.

«Мы готовы заплатить пять миллионов рублей. Все отдадим в течение месяца. Быстрее просто не получится. Подпишем любые нотариальные расписки», — пояснила она.

Поиски ростовчанки ведутся больше месяца, к ним привлекли волонтеров отряда «ЛизаАлерт», спасателей и добровольцев из разных регионов России. По данным матери, водолазы не обнаружили тело в Каспийском море — значит есть надежда, что студентка жива. По факту исчезновения возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мать пропавшей девушки призвала силовиков, чиновников и общественников продолжать мероприятия по поиску.

Тогда же звучала версия о том, что юную спортсменку могли украсть, чтобы насильно выдать замуж. Но с родителями студентки никто из похитителей на связь не выходил.

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      Анна Щербакова
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