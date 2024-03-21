Сергей Зверев раскритиковал россиян за отсутствие вкуса в одежде

Сергей Зверев раскритиковал россиян за неуместные наряды для похода в театр

Российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев раскритиковал россиян, которые посещают Большой театр, за отсутствие вкуса в одежде. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам знаменитости, в нынешние времена зрители приходят в общественное место в неуместной одежде и не задумываются о том, как подобрать наряд для похода в театр.

«В советское время пойти в Большой театр — как на Луну слетать, такая подготовка. Женщины шили себе платья, это было событие. Когда ты приходил в театр, пахло роскошью, деньгами, чем-то недосягаемым. Что сейчас происходит? Есть люди, которые как будто в теннис поиграли и быстро в том же трико с вытянутыми коленками, маечке паленой с короткими руками пришли на спектакль. Люди перестали задумываться о том, как пойти в Большой театр», — посетовал эксперт.

При этом он уточнил, что есть небольшой процент людей, которые выглядят изысканно. «Сумочки, туфельки, колготки. Все-таки надо вернуть время, когда с трепетом относились к музыке, к театру», — подытожил шоумен.

Ранее Сергей Зверев назвал самых стильных российских политиков. По его словам, самыми модными представителями упомянутой сферы он считает президента страны и его пресс-секретаря.