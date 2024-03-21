Сообщение об отсутствии изменений с 2014 года в Крыму не подтвердилось

Сообщение об отсутствии изменений за десять лет в Крыму не нашло подтверждения

В анонимном Telegram-канале «Город Глуповъ» во вторник, 19 марта, появился пост, в котором утверждается, что при российской власти в Крыму за десять лет ничего не изменилось. Однако информация об отсутствии какого-либо развития на полуострове не нашла подтверждения.

В частности, утверждают авторы, многие местные жители покинули республику, всесезонный курорт так и не был организован, а для инвесторов регион не стал привлекательным. При этом в тексте сообщения не приведены источники указанных сведений или какие-либо статистические данные.

В действительности приведенная в посте информация не соответствует действительности. Так, к примеру, динамика численности населения Крыма и Севастополя в последние годы была положительной — согласно данным за 2021 год, в регионах проживало 2,41 миллиона человек, в то время как в 2014-м было зафиксировано 2,28 миллиона постоянных жителей. По сведениям ТАСС, численность населения Крыма до настоящего времени увеличилась на 0,7 процента, а Севастополя — на 40,85 процента.

На территории Крымского полуострова также функционирует достаточное количество круглогодичных курортов и санаториев со всей необходимой для отдыха и лечения инфраструктурой — большинство из них расположены в Ялте, Алуште, Саках, Евпатории и Коктебеле. Учреждения оснащены жилыми и медицинскими корпусами, столовыми, крытыми бассейнами, спортзалами, а также имеют собственные котельные, обеспечивающие комплексы теплом и горячей водой. В регионе запланировано строительство и новых всесезонных курортов, для их возведения выберут еще не освоенные территории. Известно, что с 2014 года в Крыму отдохнуло около 61 миллиона человек.

Наконец, инвестиции в основной капитал в 2014-2022 годах в Крыму выросли в 8,1 раза, в Севастополе — в 21,3 раза, отмечает ТАСС. Так, на строительство трассы «Таврида» было потрачено более 150 миллиардов рублей, а на возведение моста через Керченский пролив — 228 миллиардов. В Совфеде докладывали, что в настоящее время на полуострове реализуется свыше 1500 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 580 миллиардов рублей.

Также известно, что с 2014 года валовой региональный продукт Крыма вырос в 3,5 раза (с 189 до 656 миллиардов рублей), а Севастополя — в 7,6 раза (с 30 до 230 миллиардов рублей). В республике появились новые энергоблоки Таврической ТЭС, прошли глубокую модернизацию сферы здравоохранения и образования: на полуострове построили и реконструировали детские сады, школы, а также обновили больницы и создали новые профильные медицинские центры. С 2014 по 2023 год в Крыму модернизировали более 1,6 тысячи километров сетей водоснабжения, реконструировали и построили инженерные сооружения для обеспечения полуострова водой, системы водоотведения и теплоснабжения.

Утверждения, что в Крыму и Севастополе не произошло никаких изменений за последние десять лет, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».