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09:54, 21 марта 2024Культура

Стало известно о потраченных деньгах SHAMAN от Пугачевой

Певица Лолита: полученные от Пугачевой деньги SHAMAN потратил на образование

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стало известно, на что потратил певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) денежный приз от исполнительницы Аллы Пугачевой за участие в музыкальном шоу «Фактор А» в 2013 году. Об этом рассказала певица Лолита Милявская в YouTube-шоу «Повесточка».

Лолита заявила, что вместе с Пугачевой они «пестовали и целовали» Дронова на проекте. «Он получил личную премию Аллы Борисовны. Я его первая назвала "шаманом", и он недавно мне об этом напомнил», — сообщила она.

Исполнительница рассказала, что семья Дронова потратила деньги на его образование. Певец смог окончить институт благодаря подарку от Пугачевой, подчеркнула Лолита.

Ранее SHAMAN поддержал предложение включить его песни в школьную программу. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

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      Мария Рюрикова
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