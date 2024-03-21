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11:16, 21 марта 2024Силовые структуры

Судимый мужчина надругался над двумя третьеклассницами в российском городе

Ранее судимый житель Петербурга надругался над 9-летней школьницей и ее подругой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали местного жителя, который надругался над девятилетней школьницей и ее подругой. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, все произошло во вторник, 19 марта, на улице Остроумова. В правоохранительные органы обратилась мать одной из третьеклассниц и сообщила, что над ее дочерью и подругой надругался неизвестный мужчина. Вскоре силовики задержали подозреваемого — им оказался 57-летний мужчина. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление и наблюдался у психиатра-сексолога.

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские задержали жителя Кингисеппа, который надругался над шестилетним сыном в туалете торгового центра. На него завели уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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