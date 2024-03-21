Среда обитания
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10:48, 21 марта 2024Среда обитания

Турецкий город завалило снегом

Турецкую Анкару завалило снегом

Столицу Турции Анкару завалило снегом. Об этом сообщил местный телеканал Ahaber.

С самого утра четверга, 21 марта, в городе идет обильный снегопад, непривычный для конца марта. Метеоусловия осложняются сильным ветром. Больше всего осадков выпало в более высоких районах города Дикмен и Инчек. Помимо этого, на дорогах наблюдается гололед.

На записи, сделанной местным жителем, можно увидеть, что снег плотным слоем покрыл землю и машины, а также осел на деревьях. Некоторые жители города вышли на улицу с зонтами. Коммунальные службы начали активную работу по ликвидации последствий непогоды и стали посыпать дороги и улицы солью.

По словам турецких синоптиков, выпадение снега в Анкаре будет сопровождаться снижением температуры на 4-6 градусов. Они добавили, что похолодание продлится до конца недели.

В январе сообщалось, что в Стамбуле из-за прихода в страну «сибирского» циклона выпал первый снег.

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      Полина Кислицына
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