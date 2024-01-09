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14:17, 9 января 2024Среда обитания

В Турции выпал первый снег

В Стамбуле из-за циклона выпал первый снег

Фото: Umit Bektas / Reuters

В Стамбуле из-за прихода в страну «сибирского» циклона выпал первый снег. За сутки температура в турецком городе понизилась более чем на 10 градусов, передают РИА Новости.

Столбики термометров опустились с плюс 15 градусов до плюс 3 градусов. Порывы ветра достигают скорости 60 километров в час. По информации газеты Yeni Şafak, снег с дождем идет в районах Картал, Пендик, Тузле, Умрание, Аташехир и Ускюдар на холме Чамлыджа. Кроме того, мокрый снег наблюдается в Силиври, Бююкчекмедже, Бейликдюзю, Авджыларе, Эсеньюрте и Кагитхане.

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По данным Генерального управления метеорологии Турции, в среду, 10 января, снегопада не ожидается, но в четверг, 11 января, осадки возобновятся. Погода не изменится до понедельника, 15 января. Возможны подтопления и перебои с транспортом в провинции. При этом, добавляют синоптики, осадки наполнят крайне истощившиеся водохранилища — предыдущая зима оказалась небывало засушливой. Благодаря выпавшему снегу уровень воды в резервуарах поднялся выше отметки в 53 процента.

Прошедший август стал в Турции самым засушливым за 33 года. Значительная часть территории страны вошла в зону чрезвычайной ситуации. По данным на октябрь, уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, снизился с 48,5 процента до 20,6 процента. Жителей Турции попросили экономить воду, а городу Анталье пригрозили дефицитом питьевой воды.

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      Виктория Клабукова
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