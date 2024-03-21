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17:12, 21 марта 2024Путешествия

Турист утонул на глазах у своей семьи после урока по серфингу

Daily Mail: отец двоих детей утонул на глазах семьи на отдыхе в Пуэрто-Рико

Фото: Unsplash

Американский турист утонул на глазах у своей семьи во время отпуска в Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 51-летний Бенджамин Джеймс Кинг из Миннесоты отдыхал с родными в городе Лукильо. Он решил взять урок по серфингу, но после его завершения не смог доплыть до берега. Волны оказались слишком сильными, из-за чего отец двоих детей не смог выбраться.

Трое других туристов вытащили его из воды и пытались оказать первую помощь до приезда бригады медиков, однако безуспешно.

Ранее австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил, сломав четыре кости и получив серьезную травму головы. Пострадавшему понадобилось срочное переливание большого объема крови.

ЖЗЛ
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      Зарина Дзагоева
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