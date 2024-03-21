Устройство для раскатывания теста зажевало руку работницы российского пищеблока

На Камчатке машинка для раскатывания теста зажевала руку работницы пищеблока

В Елизовском районе Камчатского края машинка для раскатывания теста зажевала руку работницы одного из пищеблоков. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, на место выехала дежурная смена спасателей, а также сотрудники скорой помощи. Врачи обезболили руку женщины, а представители МЧС разобрали устройство, освободив россиянку, после чего ее передали медикам.

Причина, по которой рука пострадавшей оказалась в устройстве, не уточняется. В ведомстве призвали соблюдать технику безопасности при работе с приборами на производствах, добавив, что производить их очистку можно только при полной остановке.

Ранее в тестомесильном корыте хлебозавода в подмосковном Клину нашли 56-летнюю сотрудницу предприятия без признаков жизни. Как выяснилось, россиянка мыла устройство, наполняя ведро в соседнем цеху. В какой-то момент ее коллега обратила внимание, что женщина перестала приходить за водой и решила проверить ее. Когда она заглянула в соседнее помещение, то заметила торчащую из тестомесителя ногу.