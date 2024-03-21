Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:52, 21 марта 2024Россия

Устройство для раскатывания теста зажевало руку работницы российского пищеблока

На Камчатке машинка для раскатывания теста зажевала руку работницы пищеблока

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Елизовском районе Камчатского края машинка для раскатывания теста зажевала руку работницы одного из пищеблоков. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, на место выехала дежурная смена спасателей, а также сотрудники скорой помощи. Врачи обезболили руку женщины, а представители МЧС разобрали устройство, освободив россиянку, после чего ее передали медикам.

Причина, по которой рука пострадавшей оказалась в устройстве, не уточняется. В ведомстве призвали соблюдать технику безопасности при работе с приборами на производствах, добавив, что производить их очистку можно только при полной остановке.

Ранее в тестомесильном корыте хлебозавода в подмосковном Клину нашли 56-летнюю сотрудницу предприятия без признаков жизни. Как выяснилось, россиянка мыла устройство, наполняя ведро в соседнем цеху. В какой-то момент ее коллега обратила внимание, что женщина перестала приходить за водой и решила проверить ее. Когда она заглянула в соседнее помещение, то заметила торчащую из тестомесителя ногу.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Во Франции засомневались в роли полковника ВСУ в подрыве «Северных потоков»

      На Украине священникам УПЦ запретили служить капелланами в ВСУ

      Устройство для раскатывания теста зажевало руку работницы российского пищеблока

      Конгресс США опубликовал пакет расходов для продолжения работы правительства

      В России предупредили об угрозе нехватки бензина

      Названы самые стильные российские политики

      Легендарный телефон Nokia перевыпустят

      В ЕС нашли способ снизить энергозависимость от России

      Безрассудный поступок туриста попал на видео и разгневал пользователей сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше