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08:49, 21 марта 2024Мир

В Британии заявили о падающей репутации из-за недостаточной помощи Украине

DM: в МО Британии заявили о падающей репутации из-за недостаточной помощи Киеву

Фото: Reuters

В Министерстве обороны Великобритании заявили о падающей международной репутации страны из-за недостаточной помощи Украине, поскольку поддержка Киева Германией затмевает военную помощь королевства. Об этом сообщает Daily Mail (DM) со ссылкой на источники в британском оборонном ведомстве.

«Европейские союзники отрекаются от Великобритании после того, как она не смогла предоставить достаточную военную помощь и политическую поддержку Украине», — сказали высокопоставленные источники издания.

Они также отметили, что международная репутация Великобритании резко упала с 2022 года. Украина теперь рассматривает Германию, страны Скандинавии и Францию как более близких союзников.

Один из представителей британского Минобороны подчеркнул, что «украинцы разочарованы позицией Лондона на данный момент». Германия также указала Великобритании, что ей следует делать больше.

Ранее представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что у страны нет планов отправлять войска на Украину, чтобы они «воевали бок о бок с Вооруженными силами Украины». Он опроверг существование подобного плана, пояснив, что британские власти сразу исключили вероятность отправки своих военных.

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      Семен Александров
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