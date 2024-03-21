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18:19, 21 марта 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о расположении чешских РСЗО в Тоненьком

Кимаковский: чешские РСЗО Vampire базировались во взятом ВС России Тоненьком
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во взятом Вооруженными силами России селе Тоненькое под Авдеевкой базировались чешские реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire. О расположении западного оружия рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Именно в Тоненьком базировались злосчастные расчеты РСЗО Vampire, которыми вооруженные формирования Украины наносили удары по центру Донецка в 2022 и 2023 годах», — отметил он.

По словам Кимаковского, данные объективного контроля показывают, что при ударах по городу командиры расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не использовали штатные упоры для стабилизации автомобиля, что приводило к разлету ракет по Донецку и большому числу жертв среди местных жителей. Он подчеркнул, что это делалось для сокращения времени пребывания на позиции.

ВС России установили контроль над селом Тоненькое 21 марта. Населенный пункт находится примерно в десяти километрах от Авдеевки.

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      Александр Курбатов
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