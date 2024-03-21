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15:36, 21 марта 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили об отходе ВСУ с позиций в центре Новомихайловки

ВСУ сдали российским войскам центр Новомихайловки под Угледаром в ДНР

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли с позиций в центре Новомихайловки под Угледаром. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, Воздушно-космические силы (ВКС) России и артиллерия нанесли по позициям украинской армии большое количество ударов. Кимаковский подчеркнул, что ВСУ не выдержали этого натиска и покинули с потерями позиции в центре населенного пункта.

11 марта Минобороны России сообщило, что подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Как уточнялось, российские военные нанесли поражение 80-й десантно-штурмовой, 33-й и 54-й механизированным бригадам ВСУ. Кроме того, была отражена атака бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады возле Новомихайловки.

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      Кристина Есикова
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