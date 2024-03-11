Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные позиции на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные нанесли поражение 80-й десантно-штурмовой, 33-й и 54-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красногоровки и Раздоловки Донецкой народной республики (ДНР) и Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР). Также отражена атака бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады возле Новомихайловки.

Как рассказал Конашенков, за сутки ВСУ потеряли на донецком направлении до 180 военнослужащих, две гаубицы Д-20, три артиллерийские установки «Акация», две боевые бронемашины и три пикапа.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после взятия Авдеевки российские войска продолжили наступление на западном направлении. По его словам, ВС России не дали Украине закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.