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14:07, 11 марта 2024Россия

Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные позиции на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные нанесли поражение 80-й десантно-штурмовой, 33-й и 54-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красногоровки и Раздоловки Донецкой народной республики (ДНР) и Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР). Также отражена атака бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады возле Новомихайловки.

Как рассказал Конашенков, за сутки ВСУ потеряли на донецком направлении до 180 военнослужащих, две гаубицы Д-20, три артиллерийские установки «Акация», две боевые бронемашины и три пикапа.

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      Сергей Истомин
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