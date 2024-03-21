В Эстонии за благодарность Ленину осудят руководителя детской студии

В Эстонии суд вынесет приговор руководителю детской студии за осквернение гимна

В Эстонии перед судом за осквернение государственного гимна ответит руководитель детской студии. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.

По данным издания, 55-летний житель Таллина в 2022 году опубликовал видео, на котором перепел гимн Эстонии. Уточняется, что в тексте мужчина говорил «спасибо за все» руководителю советского государства Владимиру Ленину. Также в своей версии гимна обвиняемый выражал благодарность «большевикам, что независимость дали нам».

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 245 («Осквернение официального символа Эстонской Республики») Пенитенциарного кодекса Эстонии. Фигуранту грозит до одного года тюремного заключения. В свою очередь прокуратура потребовала для таллинца полгода лишения свободы. Суд вынесет приговор 2 апреля.

Ранее стало известно, что в Эстонии сотрудников суда проверят из-за символов специальной военной операции.