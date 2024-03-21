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11:52, 21 марта 2024Бывший СССР

В Киеве пожаловались на объемы поставленных снарядов Евросоюзом

Депутат Рады Чернев пожаловался на объемы поставленных Украине снарядов ЕС

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Европейский союз (ЕС) поставил Украине примерно 400 тысяч снарядов вместо обещанного миллиона. На объем поставленных боеприпасов пожаловался депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Егор Чернев, цитирует ТАСС

«Миллиона нет, изготавливаются снаряды понемногу, партиями, к сожалению. (…) Если не ошибаюсь, на данный момент мы получили около 400 тысяч снарядов из того самого миллиона», — сказал он и добавил, что это далеко от выполнения планов. Чернев также выразил надежду, что украинские союзники в ближайшие месяцы выполнят обещание в миллион снарядов.

18 марта заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк признал, что в стране до критического уровня упали запасы боеприпасов определенных типов. По его словам, это усложняет армии выполнение задач. По его словам, Киев все еще надеется получить истребители F-16. Самолеты, по его мнению, могут повысить возможности сил обороны страны на земле.

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      Кристина Есикова
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