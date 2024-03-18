На Украине признали критический дефицит боеприпасов
На Украине до критического уровня упали запасы боеприпасов определенных типов. Дефицит снарядов признал заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк, его слова приводит РИА Новости.
«Эти и другие факторы усложняют силам обороны Украины выполнение задач», — заявил Гаврилюк, добавив, что республика все еще надеется получить истребители F-16, которые, по его мнению, могут повысить возможности сил обороны страны на земле.
Также Гаврилюк сообщил, что Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах и современных системах радиоэлектронной борьбы.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Украина надеется перекрыть нехватку артиллерийских снарядов массовым производством дронов. При этом дроны имеют значительный недостаток перед снарядами и могут поднять максимум только несколько килограммов взрывчатого вещества.