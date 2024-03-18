На Украине признали критический дефицит боеприпасов

Министерство обороны Украины признало критический дефицит боеприпасов

На Украине до критического уровня упали запасы боеприпасов определенных типов. Дефицит снарядов признал заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк, его слова приводит РИА Новости.

«Эти и другие факторы усложняют силам обороны Украины выполнение задач», — заявил Гаврилюк, добавив, что республика все еще надеется получить истребители F-16, которые, по его мнению, могут повысить возможности сил обороны страны на земле.

Также Гаврилюк сообщил, что Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах и современных системах радиоэлектронной борьбы.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Украина надеется перекрыть нехватку артиллерийских снарядов массовым производством дронов. При этом дроны имеют значительный недостаток перед снарядами и могут поднять максимум только несколько килограммов взрывчатого вещества.