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17:14, 21 марта 2024Мир

В Конгрессе США одобрили проект санкций против обслуживающих Крымский мост лиц

В Конгрессе США приняли проект санкций против лиц, обслуживающих Крымский мост

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял законопроект по введению санкций против лиц, обслуживающих Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инициатива принадлежит конгрессмену-демократу Грегори Миксому. Проект требует от правительства США «введения санкций в отношении любого иностранного лица, которое сознательно участвует в строительстве, обслуживании или ремонте тоннеля или моста, соединяющего материковую часть России с Крымским полуостровом».

Уточняется, что теперь данная инициатива будет отправлена на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Однако по данным портала Govtrack, шансы на одобрения данного законопроекта обеими палатами американского Конгресса не высоки и составляют 6 процентов.

Ранее стало известно, что Конгресс намерен обязать правительство США отчитаться о помощи и стратегии Вашингтона на Украине. Согласно тексту законопроекта о бюджете, профильные ведомства должны будут предоставить законодателям эти данные в течение 60 дней с момента принятия бюджета.

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      Виктория Кондратьева
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