В польском городе объявили эвакуацию из-за авиабомбы

В польском Вроцлаве начали эвакуировать жителей из-за найденной авиабомбы

В польском городе Вроцлаве начали эвакуировать жителей из-за найденной неразорвавшейся авиабомбы. Об этом сообщает городской портал Wroclaw.pl.

«Огромный неразорвавшийся боеприпас был обнаружен в среду, 20 марта, во время строительных работ на улице Беловежской. С утра (четверг, 21 марта) продолжается эвакуация людей из близлежащих зданий, в том числе из здания Таможенного управления», — объявил портал.

Уточняется, что неразорвавшийся боеприпас относится к периоду Второй мировой войны и представляет собой 250-килограммовую авиабомбу.

В конце февраля житель Великобритании в ходе строительных работ на придомовой территории нашел 500-килограммовую немецкую бомбу и сначала принял находку за старый бойлер или кусок металлолома.