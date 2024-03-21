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11:13, 21 марта 2024Бывший СССР

В Раде назвали диверсией против Украины законопроект об усилении мобилизации

Депутат Рады Разумков: закон о мобилизации напоминает диверсию против Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал законопроект об усилении мобилизации диверсией против Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Вообще этот закон очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности. (…) Он уже навредил», — заявил нардеп.

Парламентарий пояснил, что инициатива не решила вопрос призыва в украинскую армию, но привела к увеличению числа уклонистов.

Ранее Разумков также заявил об утрате Верховной Радой субъектности. По его словам, все решения в стране теперь принимает исключительно президент.

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      Глеб Палехов
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