В Раде назвали диверсией против Украины законопроект об усилении мобилизации

Депутат Рады Разумков: закон о мобилизации напоминает диверсию против Украины

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал законопроект об усилении мобилизации диверсией против Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Вообще этот закон очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности. (…) Он уже навредил», — заявил нардеп.

Парламентарий пояснил, что инициатива не решила вопрос призыва в украинскую армию, но привела к увеличению числа уклонистов.

Ранее Разумков также заявил об утрате Верховной Радой субъектности. По его словам, все решения в стране теперь принимает исключительно президент.