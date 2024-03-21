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16:44, 21 марта 2024Экономика

В России собрались продать крупнейшее в мире судно-рыбозавод

В Росимуществе захотели продать крупнейшее судно-рыбозавод «Владивосток 2000»

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Росимуществе собрались продать крупнейшее в мире судно-рыбозавод «Владивосток 2000», которое было передано в государственную собственность. Об этом сообщается на сайте ведомства.

К поиску возможного покупателя в Росимуществе пока не приступили. В настоящее время в ведомстве оценивают примерную рыночную стоимость этого актива. В то же время в федеральном агентстве не стали раскрывать ориентировочную цену плавучего рыбозавода. «Информация (о стоимости судна — прим. «Ленты.ру») будет размещена дополнительно», — уточнили в пресс-службе.

Судно было построено в японском городе Йокогама в 1980 году. Сейчас его возраст составляет 34 года. В настоящее время крупнейшее в мире судно-рыбозавод пришвартовано в порту Владивостока. Отмечается, что оно способно перерабатывать до 2000 тонн рыбы в сутки. Его длина составляет 228,6 метра, ширина — 32,2 метра, а высота — 19 метров. Максимальная скорость судна составляет 15 узлов, заключили в ведомстве.

В конце прошлого года в Росимуществе сообщили о перевыполнении плана по приватизации в России в 16 раз. Поступления в федеральный бюджет за этот период времени выросли до 28,9 миллиарда рублей. Для сравнения, изначальный план подразумевал годовые сборы в размере 1,8 миллиарда рублей.

ЖЗЛ
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      Анатолий Акулов
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