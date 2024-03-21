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10:23, 21 марта 2024Наука и техника

В России создадут «Ежик-РСЗО»

КБ «Спектр»: робот «Ежик-РСЗО» будет поражать опорные пункты

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России создается оснащенная реактивной системой залпового огня (РСЗО) роботизированная платформа «Ежик-РСЗО», предназначенная для поражения опорных пунктов, заявил исполнительный директор конструкторского бюро (КБ) «Спектр» Андрей Братеньков. Об этом сообщает ТАСС.

Новая мини-РСЗО будет применять кумулятивно-осколочные снаряды массой по 0,6 килограмма, его бронебитие оценивается в 600 миллиметров. Одна система будет рассчитана на шесть пусков. Применять «Ежик-РСЗО» планируется на небольших дистанциях.

При этом изготавливать «Ежик-РСЗО» хотят в гусеничной и колесной модификациях. В КБ планируют произвести модульную платформу, которая допускает замену колесной базы на гусеничную и наоборот.

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«По большому счету, это получится достаточно суровая машина, которая сможет подползти к опорному пункту и уничтожить опорный пункт и бронетехнику противника, которая подбирается к российским границам», — уточнил разработчик.

Ранее Братеньков сообщил агентству, что российские разработчики работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования.

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      Иван Потапов
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