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07:59, 21 марта 2024Мир

В США сравнили сроки восстановления России и Европы после окончания СВО

WSJ: Россия восстановит свою армию быстрее Европы после окончания СВО на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Россия восстановит свою армию быстрее страны Европы после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению европейских чиновников, Москве потребуется несколько лет на восстановление, отмечается в материале. При этом, как утверждают авторы статьи, Европе понадобится минимум 20 лет для создания сил, которые могли бы противостоять России. «НАТО истощила свои собственные запасы оружия, чтобы держать Украину вооруженной», — пояснили они.

Ранее командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что бюджета НАТО недостаточно для удовлетворения нужд Европы.

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      Марина Совина
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