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15:07, 21 марта 2024Бывший СССР

В Запорожье рассказали о планах французских военных на Украине

Балицкий: французские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Французские войска не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, если отправятся на Украину. Такое мнение высказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, слова политика приводит ТАСС.

«Честно сказать, конечно, каждый солдат, который против нас воюет, — это всегда минус. Но две тысячи, которых они планируют отправить, это, действительно, больше для разработки мышц, коммуникации, взаимодействия, понимания ситуации и тому подобного», — заявил Балицкий.

Политик считает, что Париж может отправить военнослужащих в Одессу по причине важности города для экономики Украины: «Без Одессы украинской экономики в принципе нет. И именно Одесса очень их [французов] привлекает, потому что это выходы к морям, это коммуникации, транзит».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил, для чего президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны французские войска в стране. По мнению политика, французский контингент необходим главе государства для репрессий и подавления протестных настроений в стране.

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      Валентин Карант
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