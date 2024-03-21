Опальный сын короля Таиланда вернулся в страну на фоне кризиса престолонаследия

Straits Times: наследник короля Таиланда заявил, что не претендует на престол

Опальный сын короля Таиланда, проживший в изгнании более 20 лет, объявил о возвращении страну на фоне кризиса престолонаследия. Об этом сообщает издание The Straits Times.

42-летний Вачаресорн Виватаравонг — сын второй жены короля Махи Вачиралонгкорна. Он вырос вдали от родины и работал юристом в США. В 2023 году он впервые нанес визит в Таиланд, затем вернулся в США, и теперь вновь приехал в страну. В интервью местной прессе Вачаресорн заявил, что на этот раз намерен остаться в Таиланде насовсем. По его словам, он уже получил таиландские паспорт и удостоверение личности.

Вачаресорн заверил, что вернулся в страну по собственной воле. «Никто не говорил мне приезжать, — утверждает он. — Я не представляю чьи-то интересы и ни на что не претендую… У меня нет для этого ни ресурсов, ни власти».

Поводом для такого заявления были слухи, что Вачаресорн может стать наиболее вероятным наследником престола. Долгое время главной претенденткой на корону была принцесса Баджракитиябха — дочь первой жены Махи Вачиралонгкорна. Однако в декабре 2022 года она, по слухам, пережила разрыв аневризмы сосудов головного мозга и с тех пор находится в коме.

Ранее сообщалось, что Вачаресорн не сможет стать наследником престола из-за брака с американкой. Согласно законам Таиланда, монарх не может быть женат на иностранке.