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18:32, 21 марта 2024Из жизни

Опальный сын короля Таиланда вернулся в страну на фоне кризиса престолонаследия

Straits Times: наследник короля Таиланда заявил, что не претендует на престол

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Опальный сын короля Таиланда, проживший в изгнании более 20 лет, объявил о возвращении страну на фоне кризиса престолонаследия. Об этом сообщает издание The Straits Times.

42-летний Вачаресорн Виватаравонг — сын второй жены короля Махи Вачиралонгкорна. Он вырос вдали от родины и работал юристом в США. В 2023 году он впервые нанес визит в Таиланд, затем вернулся в США, и теперь вновь приехал в страну. В интервью местной прессе Вачаресорн заявил, что на этот раз намерен остаться в Таиланде насовсем. По его словам, он уже получил таиландские паспорт и удостоверение личности.

Вачаресорн заверил, что вернулся в страну по собственной воле. «Никто не говорил мне приезжать, — утверждает он. — Я не представляю чьи-то интересы и ни на что не претендую… У меня нет для этого ни ресурсов, ни власти».

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Поводом для такого заявления были слухи, что Вачаресорн может стать наиболее вероятным наследником престола. Долгое время главной претенденткой на корону была принцесса Баджракитиябха — дочь первой жены Махи Вачиралонгкорна. Однако в декабре 2022 года она, по слухам, пережила разрыв аневризмы сосудов головного мозга и с тех пор находится в коме.

Ранее сообщалось, что Вачаресорн не сможет стать наследником престола из-за брака с американкой. Согласно законам Таиланда, монарх не может быть женат на иностранке.

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      Олег Парамонов
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