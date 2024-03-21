Задержание готовившего теракт против российских военных на Урале попало на видео

ФСБ показала видео задержания экстремиста, готовившего теракт в Екатеринбурге

Задержание сотрудниками ФСБ участника экстремистской организации «Граждане СССР» (запрещена в РФ), готовившего теракт против российских военных в Екатеринбурге, попало на видео. Запись предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления ведомства.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые укладывают на землю подозреваемого. Из багажника его автомобиля силовики изымают бутылки с зажигательной смесью.

По данным ФСБ, экстремист собирался устроить теракт в военной части Екатеринбурга. Его обезвредили в результате совместной спецоперации военной контрразведки и регионального управления ФСБ. У задержанного нашли пять самодельных зажигательных устройств.

В отношении него возбуждено дело о приготовлении к теракту. С санкции суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.