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16:39, 21 марта 2024Силовые структуры

Задержание готовившего теракт против российских военных на Урале попало на видео

ФСБ показала видео задержания экстремиста, готовившего теракт в Екатеринбурге

Задержание сотрудниками ФСБ участника экстремистской организации «Граждане СССР» (запрещена в РФ), готовившего теракт против российских военных в Екатеринбурге, попало на видео. Запись предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления ведомства.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые укладывают на землю подозреваемого. Из багажника его автомобиля силовики изымают бутылки с зажигательной смесью.

По данным ФСБ, экстремист собирался устроить теракт в военной части Екатеринбурга. Его обезвредили в результате совместной спецоперации военной контрразведки и регионального управления ФСБ. У задержанного нашли пять самодельных зажигательных устройств.

В отношении него возбуждено дело о приготовлении к теракту. С санкции суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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      Любовь Ширижик
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