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09:54, 21 марта 2024Бывший СССР

Военные ученые назвали способ обеспечить реальный нейтралитет Киева

«Национальная оборона»: нейтралитет Киева обеспечит размещение войск РФ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только с размещением российских войск на западной границе Украины. Об этом говорится в статье ученых российской Академии военных наук «НАТО готовится к войне с Россией» в журнале «Национальная оборона».

По мнению авторов, одним из вероятных шагов США могут стать гарантии нейтралитета Украины, однако Вашингтон понимает, что «одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет». Ученые отмечают, что с гарантиям США тоже нужно относиться с осторожностью, и реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только с размещением российских войск на западной границе Украины.

В начале марта сообщалось, что в проекте мирного договора между Россией и Украиной в апреле 2022 года предусматривалось, что Киев может добиваться членства в Европейском союзе (ЕС), но исключалось его вступление в НАТО. В 17-страничном документе говорится, что Украине не разрешается присоединяться к военным союзам, таким как Североатлантический альянс, и никакое иностранное оружие не будет допущено на территорию страны.

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