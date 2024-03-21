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16:57, 21 марта 2024Бывший СССР

ВС России поразили завод в Николаеве

В Подполье Николаева сообщили о поражении завода «Зоря» — «Машпроект»
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ракетным ударом поразили завод «Зоря» — «Машпроект» в Николаеве. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС

«"Зоря" — "Машпроект". Точно туда есть прилет. Была детонация сильная. Над городом четкий запах гари», — рассказал Лебедев.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении удара по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также 16 марта Российская армия поразила пункты двух украинских нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы.

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      Алевтина Запольская
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