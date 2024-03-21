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18:40, 21 марта 2024Моя страна

Житель Калининграда стал лучшим гидом России

Житель Калининграда родом из Омска Константин Аверин стал лучшим гидом России

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Житель Калининграда Константин Аверин стал лучшим гидом России. Соответствующую информацию публикует журнал «Родина».

По данным издания, Русское географическое общество признало россиянина, который родился в Омске и переехал шесть лет назад в Калининград, лучшим городским экскурсоводом страны. Помимо этого, Аверин получил признание профессионального сообщества и премию в сто тысяч рублей. При этом эксперт признался, что деньги для него в данном случае роли не играют.

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Специалист отметил, что по образованию он не историк. «Хороший гид — это как тамада, дарящий хорошее настроение. Люди забудут все даты и факты, Фридрихов и Вильгельмов, но запомнят эмоции от поездки. Поэтому крайне важно максимально наполнить ими атмосферу экскурсии», — заключил экскурсовод.

Ранее стало известно, что лучших экскурсоводов России обучат для работы на Всемирном фестивале молодежи. Среди экскурсоводов фестиваля — 28 гидов Международной выставки-форума «Россия», где на 14 экскурсионных маршрутах с достижениями Родины уже познакомились свыше 400 тысяч жителей страны.

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      Екатерина Ештокина
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