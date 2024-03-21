Житель Калининграда стал лучшим гидом России

Житель Калининграда родом из Омска Константин Аверин стал лучшим гидом России

Житель Калининграда Константин Аверин стал лучшим гидом России. Соответствующую информацию публикует журнал «Родина».

По данным издания, Русское географическое общество признало россиянина, который родился в Омске и переехал шесть лет назад в Калининград, лучшим городским экскурсоводом страны. Помимо этого, Аверин получил признание профессионального сообщества и премию в сто тысяч рублей. При этом эксперт признался, что деньги для него в данном случае роли не играют.

Специалист отметил, что по образованию он не историк. «Хороший гид — это как тамада, дарящий хорошее настроение. Люди забудут все даты и факты, Фридрихов и Вильгельмов, но запомнят эмоции от поездки. Поэтому крайне важно максимально наполнить ими атмосферу экскурсии», — заключил экскурсовод.

Ранее стало известно, что лучших экскурсоводов России обучат для работы на Всемирном фестивале молодежи. Среди экскурсоводов фестиваля — 28 гидов Международной выставки-форума «Россия», где на 14 экскурсионных маршрутах с достижениями Родины уже познакомились свыше 400 тысяч жителей страны.