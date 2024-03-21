Житель Калининграда стал лучшим гидом России
Житель Калининграда Константин Аверин стал лучшим гидом России. Соответствующую информацию публикует журнал «Родина».
По данным издания, Русское географическое общество признало россиянина, который родился в Омске и переехал шесть лет назад в Калининград, лучшим городским экскурсоводом страны. Помимо этого, Аверин получил признание профессионального сообщества и премию в сто тысяч рублей. При этом эксперт признался, что деньги для него в данном случае роли не играют.
Специалист отметил, что по образованию он не историк. «Хороший гид — это как тамада, дарящий хорошее настроение. Люди забудут все даты и факты, Фридрихов и Вильгельмов, но запомнят эмоции от поездки. Поэтому крайне важно максимально наполнить ими атмосферу экскурсии», — заключил экскурсовод.
Ранее стало известно, что лучших экскурсоводов России обучат для работы на Всемирном фестивале молодежи. Среди экскурсоводов фестиваля — 28 гидов Международной выставки-форума «Россия», где на 14 экскурсионных маршрутах с достижениями Родины уже познакомились свыше 400 тысяч жителей страны.