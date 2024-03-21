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18:59, 21 марта 2024Бывший СССР

Жители Молдавии не захотели присоединяться к Румынии

IMAS: большинство жителей Молдавии не захотели присоединения страны к Румынии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Большинство граждан Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии и вступления в НАТО, следует из соцопроса, проведенного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.

Согласно опросу, если бы в ближайшее время состоялся референдум о присоединении Молдавии к Румынии, то 38 процентов граждан проголосовали бы за, а 50 процентов — против.

Если бы страна захотела присоединиться к НАТО, то 54 процента респондентов поддержали бы подобное решение, а 28 — нет. Помимо этого, 56 процентов опрошенных не верят, что Молдавия сможет стать членом ЕС до 2030 года.

Ранее в IMAS заявляли, что нынешний президент Майя Санду может проиграть на грядущих выборах главы государства, которые пройдут осенью 2024 года.

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      Валентин Карант
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