Жительница Белгорода при обстреле испугалась за жизнь детей и впала в кому

В Белгороде женщина впала в кому от испуга за жизнь детей при обстреле

В Белгороде не удалось спасти преподавателя Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Инну Лагутину, которая впала в кому при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба вуза в Telegram.

По их данным, во время обстрела 41-летняя россиянка испугалась за жизнь своих детей.

«Как рассказали близкие, 15 марта после очередного удара от взрывной волны разлетелись стекла на их балконе. Инна испугалась за жизнь своих детей. Ее хватил удар, и она впала в кому», — пояснили в пресс-службе вуза.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, во время обстрелов Белгорода 15 марта пострадало несколько жителей. Также некоторых граждан спасти не удалось.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.