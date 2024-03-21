Жителям обстреливаемого ВСУ белгородского города рекомендовали уехать на время

Глава обстреливаемого ВСУ белгородского Грайворона рекомендовал жителям уехать

Глава белгородского города Грайворона Геннадий Бондарев, регулярно подвергающегося обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), рекомендовал местным жителям уехать на время. Свое обращение он разместил в Telegram-канале.

Он пояснил, что граждан готова принять Ярославская область. Бондарев пообещал, что власти помогут организовать отъезд.

«Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности», — подчеркнул глава белгородского города.

21 марта стало известно, что украинская армия выпустила по Белгородской области 10 снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

Украина регулярно пытается обстреливать Белгородскую область — от ударов сильно пострадал город Грайворон. Как рассказали «Ленте.ру» местные жители, в городе работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы.

