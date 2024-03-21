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11:06, 21 марта 2024Россия

Жителям обстреливаемого ВСУ белгородского города рекомендовали уехать на время

Глава обстреливаемого ВСУ белгородского Грайворона рекомендовал жителям уехать
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Глава белгородского города Грайворона Геннадий Бондарев, регулярно подвергающегося обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), рекомендовал местным жителям уехать на время. Свое обращение он разместил в Telegram-канале.

Он пояснил, что граждан готова принять Ярославская область. Бондарев пообещал, что власти помогут организовать отъезд.

«Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности», — подчеркнул глава белгородского города.

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21 марта стало известно, что украинская армия выпустила по Белгородской области 10 снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

Украина регулярно пытается обстреливать Белгородскую область — от ударов сильно пострадал город Грайворон. Как рассказали «Ленте.ру» местные жители, в городе работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы.

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      Анна Щербакова
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