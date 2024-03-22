Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:44, 22 марта 2024Культура

Алексей Учитель оценил будущее Кологривого после пьяного дебоша

Режиссер Учитель: Кологривому никто не поможет, кроме него самого
Алексей Учитель

Алексей Учитель. Фото: «АГН Москва» / Globallookpress.com

Режиссер Алексей Учитель оценил будущее актера Никиты Кологривого после устроенного им пьяного дебоша в баре. Слова кинематографиста приводит KP.RU.

Учитель отметил, что считает звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» талантливым, но ему стоит задуматься над своим поведением. «От него все зависит, ему никто не поможет, кроме него самого. Если он не осознает это, то дальше просто будет терять в качестве того, что он делает на экране. В театре он, по-моему, не служит. Это тоже, кстати, наверное, влияет», — пояснил он.

Режиссер пожелал артисту правильно расставить приоритеты и заняться поиском себя на экране. «Могу только пожелать ему быстрее понять, что главное то, что он делает, его за это ценят», — заключил Учитель.

Ранее педагог Кологривого, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев отреагировал на дебош артиста с последующим арестом. Он назвал актера большим ребенком.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      США призвали Украину прекратить атаки на нефтяные заводы России. Чего опасается Вашингтон?

      Российский профессор создал похитившую шесть миллионов рублей преступную группу

      Chanel решил полностью уйти из России

      Премьер Бельгии высказался об изъятии доходов с активов России

      Приехавшая в российскую Арктику студентка из Сербии назвала поразившую ее вещь

      Население Земли начнет сокращаться

      Российский «Привет» испытали вместе с «Осоедом»

      Алексей Учитель оценил будущее Кологривого после пьяного дебоша

      Зеленский указал Европе на ее позор

      В России стали чаще продавать компании в даркнете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше