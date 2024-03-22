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02:31, 22 марта 2024Интернет и СМИ

Аналитик оценил шансы Франции против России на Украине

Аналитик InfoBRICS Лейрос: у Франции нет шансов в конфликте против России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Франции не хватит сил, чтобы противостоять России в открытом конфликте на Украине. Так шансы Парижа на успех оценил дал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

По мнению Лейроса, сейчас ни одна европейская страна не располагает достаточной военной мощью, чтобы открыто противостоять Москве. «Превосходство России в этой сфере является неопровержимым фактом», — подчеркнул эксперт.

Как считает Лейрос, появление западных солдат на Украине будет означать объявление войны России. В таком случае российская армия будет иметь полное право на удары по местам дислокации западных войск и их военной технике.

Однако, допустил он, Париж может пойти на этот катастрофический шаг, поверив в реальность «российской угрозы» и свою «готовность к войне». Это спровоцирует на действия, которые приведут к краху безопасности на всем континенте, предупредил Лейрос.

17 марта президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что войска страны могут провести наземные операции на территории Украины. По его словам, многие страны Европы поддерживают линию Парижа.

В свою очередь, начальник Генштаба Франции Тьерри Буркхард заявил, что Париж «готов пойти дальше» поставок оружия Вооруженным силам Украины. По его словам, Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине», и заявлениями об отправке войск пытается поддержать Киев.

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      Марина Совина
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