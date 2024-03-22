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15:07, 22 марта 2024Наука и техника

Обнаружены передовые технологии древности

PLOS ONE: обнаружены передовые технологии мореплавания у древних людей

Изображание: PLOS ONE (2024) / phys.org

Испанские ученые обнаружили доказательства использования сложных технологий древними людьми, жившими у Средиземного моря более 7000 лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

В ходе раскопок неолитической деревни Ла Мармотта археологи нашли на берегу озера пять каноэ, изготовленных из выдолбленных деревьев и датируемых 5700-5100 годами до нашей эры. Анализ показал, что они построены из четырех разных пород дерева, и в них использовался метод поперечного усиления, что для того времени являлось передовой технологией.

Также были найдены три деревянных предмета Т-образной формы, каждый из которых имеет ряд отверстий. Они, вероятно, использовались для крепления веревок, привязанных к парусам или другим морским элементам. Это указывает на то, что каноэ являлись средствами мореплавания.

По словам авторов, постройка этих лодок требовала детального понимания конструкции и свойств древесины в дополнение к хорошо организованному специализированному труду.

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      Александр Еникеев
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